Si está usted a punto de disfrutar de un cafecito o té, deténgase antes de endulzar su bebida y escuche a Nuestra Asesora de Nutrición Integral Charoh Ortiz.

Hoy Charoh nos explica porque hay que tener especial cuidado a la hora de elegir con qué endulzar nuestras bebidas y alimentos.

Así es, por mucho tiempo, con el afán de reducir el impacto del consumo de azúcar en nuestra salud, muchos hemos recurrido a los sustitutos de azúcar cómo el aspartame, la sacarina, la sucralosa y la estevia, o dicho de otra manera, el Sweet N Low, Splenda, NutraSweet o Equal, por nombrar algunas marcas. Sin embargo, un estudio reciente realizado por Weizmann Institute of Science, descubrió que estos sustitutos no solo contribuyen al incremento de los niveles de azúcar en la sangre, sino que afectan nuestro sistema digestivo, alterando directamente a los microorganismos que se encuentran en los intestinos y que son necesarios para una digestión saludable.

Una de las razones por las que algunos nutricionistas y profesionales médicos recomiendan el consumo de estos sustitutos de azúcar es porque endulzan los alimentos sin proporcionar calorías adicionales, por lo que se ha asumido que no causan ningún efecto en el metabolismo. Pero en este estudio, realizado en Septiembre de este año, se pusieron a prueba los efectos que causan estos sustitutos de azúcar en los niveles de azúcar en la sangre y los organismos que habitan en nuestro cuerpo, la llamada microbioma; y los resultados sugieren que estos sustitutos no pasan desapercibidos para el cuerpo humano y la microbioma. Cabe señalar que el efecto de la ingesta de estos sustitutos de azúcar son también diferentes para cada individuo. Y es que mientras que a algunas personas les pueden causar un incremento en el nivel de azúcar en la sangre, a otras personas no. Al parecer, según el estudio, todo depende de la composición del microbioma de cada individuo y el tipo de sustituto de azúcar que se consume.

Un resultado claro de este estudio es que, sin duda, el consumo de endulzantes artificiales, o al menos los que mencionamos hoy aquí, altera la composición de la microbioma en toda persona que los consume, así cómo el metabolismo. Se le dice metabolismo a una serie de reacciones químicas que realizan las células del cuerpo para transformar lo que comemos o bebemos en fuentes de energía.

Y si se siente confundido después de escuchar esta información, no se preocupe, lo invito a que me siga en FB donde encontrará más información al respecto. Y si le interesa reducir el consumo de azúcar, le sugiero que empiece por reducir el azúcar que le pone a su cafecito, o té, y si toma sodas, refrescos u otras bebidas azucaradas, también puede comenzar por reducir el consumo de estás, así de esta manera tan sencilla, puede empezar a lograr cambios en su estilo de vida.

Espero que esta información les sirva en su camino hacia una vida cada día mejor. Hasta la próxima.

Charoh Ortíz

Health Coach & Coach of Coaches