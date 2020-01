Surgen preguntas sobre la residencia oficial de Emilio Huerta en el 4to distrito

El concejal de Delano Joe Aguirre alega en una queja formal ante la corte Superior del Condado que Emilio Huerta no tiene residencia oficial en Delano tal y como lo declara Huerta.

“Mi intención en esto es para revelar que tenemos a un candidato que esta corriendo para el puesto de la Junta de Supervisores del distrito cuatro pero que en realidad vive en el distrito tres,” dijo Aguirre en entrevista con Telemundo Valle Central. Es requisito de la ley que un candidato para la Junta de Supervisores reside en el distrito que desea representar.

Emilio Huerta, hijo de la reconocida activista de derechos civiles Dolores Huerta es candidato para el 4to distrito de la Junta de Supervisores del condado Kern contra el actual supervisor David Couch. En su petición, Aguirre pide a la corte que Huerta sea removido de la balota porque no vive en el domicilio 911 de la calle Belmont en Delano, tal y como lo afirma Huerta.

Aguirre presentó delaraciones juradas firmadas por varios residentes de Delano afirmando que nunca han visto a Huerta en dicho domicilio. Una de esas declaraciones fue firmado por Ricardo Delgado, el actual dueño de la casa. Las declaraciones según se habían obtenido por un investigador privado.

“Yo he vivido en esa casa desde agosto de 2019,” afirmó Huerta. Agrega que cuando fue a ver si la casa estaba disponible para rentar, Delgado lo invitó a vivir con él y su familia. “El señor Delgado me dijo que me podía quedar allí cuanto tiempo yo quisiera,” declaro Huerta.

Según Huerta, Ricardo Delgado le explicó que la persona con quien había hablado anteriormente se mal representó como un oficial de la ciudad de Delano. Huerta afirma que la declarción que firmó Delgado y otras personas fueron falsas.

Huerta es abogado de profesión y aclaró que sí mantiene otra residencia en la calle Oleander en Bakersfield, el cual dice ser parte de su oficina “extendida.”

El juez rechazó la petición de remover a Huerta de la balota del 3 de marzo, haciendo notar que la elección esta cerca y que cambios a esta altura resultarían en muchas inconveniencias para el departamento de elecciones del condado.