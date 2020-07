Recordando a José Arredondo a un año de su asesinato en Cabo San Lucas

BAKERSFIELD, Calif. (TELEMUNDO VALLE CENTRAL)–Ha transcurrido un año a la fecha desde que se descubrió el cadaver de José Arredondo, empresario de Bakersfield quien fuera asesinado en Cabo San Lucas. No ha sido nada fácil para los hermanos del empresario en tener que lidiar no solo con su pérdida sino con el hecho que los responsables de su muerte aún andan libres.

“Yo siento en mi corazón de verdad no voy estar tranquila no voy estar en paz hasta no saber quien le hizo esto,” dijo Laura Arredondo, hermana de José en una entrevista con Telemundo Valle Central.

La muerte de José Arredondo fue de manera cruel y con saña. Una oreja fue mutilada, una uña de la mano había sido extraída, falleció de multiples golpes a la cabeza y apuñalamientos en su cuerpo. Su cadaver fue encontrado por una trabajadora domestica la mañana del 16 de julio de 2019 dentro de su condominio en Cabo San Lucas.

“Él definitivamente no se merecía una muerte así,” dijo su hermana.

Ha sido un año difícil para Laura y el resto de los hermanos. Durante reuniones sus hermanos no dicen nada pero la expresión en sus rostros lo dice todo de ese dolor que sienten. Un vació. Todos tienen preguntas pero no hay respuestas sobre los responsables del asesinato.

La investigación por parte del Procurador de Justicia de Baja California Sur se ha enfocado hasta ahora en una sola persona, Roberto Martínez González quien esta detenido y acusado de la muerte de su amigo José Arredondo. Pero ni Laura ni sus hermanos confian mucho en la investigación oficial.

Laura tiene la convicción de que tarde o temprano todo se va a aclarar.

“Que dios perdone a las personas que lo (mataron). Es lo único que puedo decir,” afirmo.