Padre de cuatro muere tras ser atropellado por conductor ebrio

BAKERSFIELD, Calif. (TELEMUNDO VALLE CENTRAL) – Liberan bajo fianza al hombre acusado de atropellar y matar a un peatón mientras conducía ebrio en un tramo oscuro de la Autopista Edison en el Este de Bakersfield.

La familia de Marco Antonio García, 34, dice que aunque no sienten odio contra el conductor que le arrebató la vida a ser querido, ellos esperan que se haga justicia, y que esto sirva como un recordatorio para todos los conductores que piensan manejar intoxicados.

La familia García está viviendo una dura y dolorosa pesadilla.

“Queria volverme loco, sus hijos, su esposa también,” dijo Jose Luis Huesca, hermano de la víctima.

Cuatro niños ahora sin padre después de ser atropellado por un conductor bajo la influencia del alcohol.

“Es muy malo eso [conducir bajo la influencia], te lo dicen cuando agarras la licencia y hay muchos casos como este, miles,” dijo Huesca. “A toda la gente que hace eso que lo piense dos veces antes de ponerse atrás del volante porque esta vez nos tocó a nosotros,” dijo Huesca.

El domingo por la noche, García, su padre y su hermano decidieron salir a tomar un trago y jugar billar.

Huesca dice que pasaron alrededor de una hora en el Billar España ubicado sobre la Autopista Edison y la Avenida Mount Vernon.

Su padre no se sentía bien, por lo que decidieron volver a casa. Huesca recuerda que los tres dejaron la barra y empezaron a caminar al carro que estaba estacionado al cruzar la calle.

“Yo crucé con mi papá, lo subi al carro y cuando voltee a ver él no llegaba y no llegaba, le dije a mi papá lo voy a ir a buscar,” dijo Huesca.

Pero no lo encontro.

“Cuando regrese al carro vi mucha actividad policiaca, pero no cerca de mí, a media milla y pues no puse atención porque pues yo preocupado por el que no salía,” dijo Huesca.

Esperaron hasta que cerro la barra y García no aparecia. Ambos optaron por regresar a casa.

“Cuando llegamos aquí, como a la hora, vino el Sheriff Department a decirnos que había pasado.”

García murió atropellado mientras cruzaba la calle. El conductor se dió a la fuga pero fue encontrado más tarde. La policia arresto a Jonathan López de 25 años de edad por manejar bajo la influencia y huir de la escena del accidente.

“Lo voy a extrañar mucho,” dijo Huesca. “Lo quiero mucho y que no se preocupe por sus hijos y por su familia que aquí van estar bien. Al rato lo alcanzamos para seguir cantando como tanto le encantaba.”

Hace cuatro meses, otro peatón murió atropellado en esa misma área. Ocho meses antes de eso, a una cuadra, un tercer peatón también perdió la vida de la misma manera. Ambos casos involucran a un conductor bajo la influencia. También la familia de García dice que parte del problema es que la zona está demasiado oscura.

La familia ha creado una cuenta de gofundme para ayudar en los gastos fúnebres de Garcia.