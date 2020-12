Pacientes muriendo en puertas de hospitales en México saturados de pacientes de COVID-19

(Telemundo Valle Central)–Vamos a México en donde la saturación de hospitales por enfermos de COVID-19 ya provoca verdaderas tragedias, como pacientes que mueren a las puertas de los hospitales,eso, mientras el número de contagios no se detiene y llevó a que el personal de salud declare que simplemente ya están exhaustos. Raúl Torres tiene el reporte.

El paciente se debatía entre la vida y la muerte, los familiares pedían atención médica. Los médicos del hospital general de la ciudad de México dijeron que no había lugar…

No lo podemos atender señor, no tenemos camas… no tenemos camas, no tenemos dónde subirlo…

En la puerta del hospital el enfermo perdió la vida… todo fue grabado por la familia…

Tú descansa papi, no te preocupes por nosotros, vamos a estar bien, hicimos todo lo que pudimos, ‘pa, te lo juro. Los hospitales están saturados de pacientes con COVID-19, muchos ya no tienen disponibles camas, ni ventiladores… y los contagios no se detienen, algunos médicos lanzan llamados desesperados desde las redes sociales.

(Dagoberto Flores /médico)

“El personal de salud estamos verdaderamente cansados, ante la impotencia de no poder ofrecer nada más a la población, que día a día exige nuestros servicios.”

Es que el personal de salud esta agotado por 10 meses de combate a la pandemia. Además tienen miedo, José es enfermero, se infectó luchando contra el covid y vivió para contarlo…

(José Alemán /enfermero ya se contagió)

Sí hay demasiados contagios, entonces no hay mucho personal de salud porque los mismos compañeros estamos sufriendo el riesgo de que ya hemos sido contagiados de covid.

Cuando está por ser alcanzada la cifra de 120 mil muertes, los llamados héroes de esta guerra, están fatigados.

(Hugo López-Gatell /Subsecretario de Salud)

Sin dudarlo los hemos llamado héroes, heroínas, están exhaustos, están exhaustas, están cumpliendo su misión, pero necesitamos todas y todos en la sociedad ayudarles, reduciendo los riesgos, reduciendo los contagios en multitud en la calle.

Sin embargo, las calles están llenas y, por el fin de año, muchos están haciendo fiestas… mientras que médicos, médicas, enfermeras, camilleros, personal de limpieza en los hospitales, arriesgan la vida.

(Hugo de Jesús García /Médico)

(Fatiga, de miedo, temor, de cansancio por las jornadas; ha sido complejo también lidiar con todos estos sentimientos porque… somos también seres humanos)

Parecen dispuestos a morir, por la vida de los demás.

Raul Torres, telemundo.