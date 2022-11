Cientos de personas que lo necesitan podrán recibir comida calientita este fin de semana gracias a United Way of Kern, una de las organizaciones no lucrativas que más se preocupa por nuestra comunidad.

Annelisa Pérez, gerente de estabilidad financiera de esa agencia, dijo a Telemundo Valle Central que este domingo 4 de diciembre realizarán una distribución de comida navideña, de 12 del mediodía a 2p.m., en el estacionamiento de United Way, ubicado en la esquina de las calles 18 y H, en el centro de Bakersfield.

Para más información puede llamar al 834-1820 o visitar el sitio uwkern.org