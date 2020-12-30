SUS DERECHOS COMO TRABAJADOR SI LLEGA A CONTAGIARSE DE COVID-19.

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by: , Telemundo Valle Central

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ERIKA MONTERROZA/ VOCERA RELACIONES INDUSTRIALES DE CALIFORNIA NOS EXPLICA COMO USTED SI LLEGA A CONTAGIARSE DE COVID-19, TIENE DERECHO A HORAS DE ENFERMEDAD PAGADAS Y SI AL PEDIRLO LO CORREN, ES UN ACTO DE REPRESALIA Y DEBERIA HACER UNA QUEJA CON LA COMISIONADA LABORAL.
ALGO TAMBIEN MUY IMPORTANTE ES QUE USTED DEBE SABER QUE CUALQUIER QUEJA QUE USTED PONGA, SIEMPRE SERAN DE MANERA CONFIDENCIAL, ES DECIR, SU EMPLEADOR NO SABRA QUIEN ESTA DETRAS DE LA DENUNCIA…
ESTOS DETALLES Y MAS EN ESTE SEGMENTO TELEVISADO EN TELEMUNDO VALLE CENTRAL.

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