Tal y como lo hacen cada año, los supermercados Vallarta tiran la casa por la ventana antes de la Navidad. Y este año no es la excepción.

Este fin de semana repartirán miles de juguetes, aparte de la oportunidad de tomarse fotos con Santa Claus y disfrutar de ricas golosinas y otros dulces.

Lo invitan a que no falte, llegue temprano y bien abrigado a las locaciones de Supermercados Vallarta de Bakersfield, Arvin y Delano.

Este sábado 10 de diciembre, de 11 a.m. a las 2 p.m.