Varias agencias locales y del Valle Central se beneficiaron del fondo de ayuda asignado para que sigan los esfuerzos de ayuda de los afectados por el Covid19. Son agencias no lucrativas, o entidades educativas. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos para Wonderful Co. como nos explica su representante y líder comunitaria Kaitlyn Yates. Segmento en Telemundo Valle Central