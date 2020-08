Si no ha llenado su cuestionario del Censo 2020 le tocarán a su puerta. La razón es porque la fecha límite para entregar los resultados se recorrió un mes, asi que quienes no entregaron el cuestionario a la fecha, tienen menos tiempo para hacerlo. Las visitas de los enumeradores son seguras tal y como nos cuenta Angélica Vásquez, Vocera de la Oficina del Censo en Los Angeles. Ella explica porqué es imperativo la participación de todos. Por eso empezarán a visitar aquellas comunidades que no se han hecho contar hasta el momento.