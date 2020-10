Este programa es del Estado de California para familias que perdieron su trabajo o se enfermaron de Covid-19 y no pueden pagar renta o hipoteca. De no utilizarse estos fondos para el 31 de Diciembre tendrán que devolverse al Estado. Detalles con Armando Camacho de la agencia Community Action Partnership (Sociedad de Acción Comunitaria ) de Kern. Si usted es una de esas personas no deje pasar esta oportunidad. Segmento en Telemundo Valle Central.