Profesionales de salud mental listos para servirle gratis, por teléfono y en Español a personas afectadas por el Covid-19.

SIN DUDA ALGUNA QUE ESTE HA SIDO UN ANO MUY DIFICIL TANTO MENTAL COMO EMOCIONALMENTE PARA NUESTRA GENTE DE TODAS LAS EDADES Y PROCEDENCIAS.
COVID-19 NOS HA AFECTADO A TODOS DE ALGUNA MANERA.
NUESTRA GENTE NECESITA UN RECURSO SEGURO Y CONFIDENCIAL QUE PUEDA DARLE AYUDARLE A SUPERAR ESTE TRAUMA.
AFORTUNADAMENTE EL COMITE LATINO CONTRA EL COVID-19 EN EL CONDADO KERN YA CREÓ UNA LINEA DE AYUDA QUE USTED PUEDE UTILIZAR COMPLETAMENTE GRATIS.
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SEGMENTO EN TELEMUNDO VALLE CENTRAL CON DAVID ALANIS, MIEMBRO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE KERN Y LATINO COVID-19 TASKFORCE.