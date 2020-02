Plan en caso de muerte: más vale tenerlo porque es algo seguro, solo que no sabemos cuando.

Muchos inmigrantes desean que al morir sus restos sean traslados a México o a su país de origen. Sin embargo, el proceso no es tan fácil de no contar con la ayuda o guía, y mucho peor si no tiene el dinero para cubrir los gastos de traslado. En este segmento, Risto Rubio y su esposa Jerry nos hablan sobre la importancia de contar con seguro de funeral, que es similar o igual a un seguro de salud o de auto. Más vale tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Sin embargo, en este caso no siempre nos enfermamos o tenemos accidentes vehiculares, pero la muerte es algo seguro….sólo que no sabemos cuando. Segmento de Telemundo Valle Central