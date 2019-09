Les tocó el turno a jovencitas y a una mamá exponer su desacuerdo con una regla impuesta en el Distrito de Preparatorias de Delano en la que estudiantes que se transfieren no pueden participar en deportes en el primer año de su tranferencia, según nos explican a quienes entrevistamos. Este tema surgió durante nuestro programa, y no hubo oportunidad de obtener la respuesta del Distrito en ese momento. El grupo formó lo que denominan Equal Play, y son parte de Loud for Tomorrow. Nos explican que planean una serie de eventos para lograr apoyo a su causa, y ver si se puede cambiar esta regla. Los mantendremos al tanto.