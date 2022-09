ARVIN, Calif. (KKEY) – Es el medio tiempo del partido de bienvenida de la Preparatoria Arvin High.

El campo de fútbol se convierte en un espacio sagrado y cultural. Honrando la tradición del folklorico: ex alumnos que alguna vez zapatearon al son del mariachi.

Entre las bailarinas que empiezan a girar sus vestidos coloridos al ritmo de ‘El Son de La Negra’ esta la maestra Brenda Ruiz.es todo un orgullo local, una vez zapateo sus tacones y giró vestidos coloridos como estudiante de la Preparatoria Arvin High. Su amor por la cultura y añoranza por su patria, son evidentes en sus enseñanzas.



“Fue algo muy especial,” dice Ruiz. “Tuvimos bailarines que se graduaron desde el 1971 hasta el 2021, el año pasado, tuvimos las diferentes generaciones y mirar que desde entonces el folklor continua.”



Ruiz asegura de que sus estudiantes practiquen su cultura durante todo el año con un curso que lleva 6 años en preparación. Durante esos años ha contagiado a sus alumnos el sentimiento de orgullo a través del arte del ballet folklórico.

Ruiz nos conto que todo esto fue posible gracias a los administradores de la Prepa Arvin. Aparte de la clase de folklorico un curso de mariachi tambien se ha preparado para los estudiantes.



“Batalle mucho con el ingles, y no me gustaba la escuela porque sentia que no pertenecia alli,” dice Ruiz. “El folklorico, lo empeze a los 8 años, sentia como si tenia una parte de Mexico conmigo.”



Todos los días cuando el reloj marca las 3:30, Ruiz se conecta a su patria y transporta a sus alumnos con ella. Enseñandoles coreografías que requieren verdadero valor, dedicación y corazón y una que otra cosa mas.

“La disciplina que tienen que ser responsables, tienen que aprenderse los bailes,” dice Ruiz. “Tambien el autoestima porque muchos no vienen con ese autoestima, siempre inculco de que esten seguros de si mismos y Tambien las amistades.”



Sus enseñansas van mas alla que enseñar los pasos de ‘El Son de La Negra’. Se trata de ayudar a sus estudiantes a conectarse con sus raíces, en un país donde sus estudiantes aun estan por florecer.



“Ahora que es una clase, que los estudiantes reciben una calificacion no se siente como trabajo, es muy divertido poder compartir lo que se con ellos.”



Para Asegurar que la próxima generación de estudiantes alcance su máximo potencial académico, personal y cultural.



“Cuando hacemos presentaciones, la escuela siempre los recibe con aplausos,” dice Ruiz.

Reportero Christian Galeno quisiera extender un agradecimiento a la clase de video production de Arvin High por su ayuda con este reportaje.