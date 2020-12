Línea de apoyo emocional gratis y bilingüe para quienes ya no puedan con el estrés del Covid-19. Usted puede salir adelante.

Sin duda alguna que este 2020 ha sido muy impactante para millones de personas afectadas de distintas maneras por el Covid-19.

Ya sea por perder su empleo, cerrar su negocio, enfermarse y peor aún, sufrir la muerte de un ser querido por la enfermedad. El estrés ha conducido a una ola mayor de depresión, violencia doméstica, adicciones, en fin……un gran problema emocional y mental. Pero eso no quiere decir que estemos locos, es normal que tanto cambio haya causado que nuestra vida y mente den un giro negativo.

Pero si no busca ayuda, puede perder aún más. Por eso el grupo del Condado Kern Latinos Covid-19 o Kern County Latino Covid-19 Taskforce pone a su disposición la nueva línea de apoyo. No le cuesta nada, es confidencial, y le atienden en Español si lo prefiere. La Terapeuta Adriana Salinas los invita a que le llamen.

No desaproveche esta excelente oportunidad……usted, su familia, sus amigos, todos pueden llamar y a todos les atenderán. Los hispanos son los que menos pedimos ayuda de este tipo, y eso tiene que cambiar. Lo animamos a que haga algo bueno por usted y sus seres queridos. Segmento en Telemundo Valle Central.