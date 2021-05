Joven madre de crianza en Arvin abre las puertas de su casa y su corazón a adolescentes necesitadas

Arvin, Calif. (Telemundo Valle Central)–En este mes nacional de la concientización del cuidado de crianza, conocido en inglés como Foster Care, queremos resaltar las historias que se esconden detrás de nuestras comunidades.

Para eso, nuestra compañera Nora Sofía Ramírez nos trae la historia ‘Un lugar de amor.’

Con solo 24 años y con toda una vida por delante, Areli Solorio, ha demostrado que sus ganas de convertirse en mamá de crianza son más fuertes que cualquier otra cosa. Desde su niñez, Areli soñaba con algún día ser mamá de crianza para apoyar, amar y brindar estabilidad a los niños bajo este sistema. Un deseo que ella dice le nació simplemente del corazón.

“Para mí es algo muy normal porque es algo que he querido hacer desde que estaba chiquita” Cuando finalmente cumplió la mayoría de edad, dijo Areli tras someterse al proceso de Cuidado de Crianza para obtener una licencia, la cual a sus 21 años, le permitió cumplir su sueño.

Tres años después, Areli le ha dado la bienvenida a 24 niños. 24 historias diferentes que hoy tienen algo en común, las sonrisas y amor que Areli les ha regalado.” Las menores que actualmente viven con Areli y a quienes no podemos identificar por cuestiones legales, aseguran sentir alegría y tranquilidad en este hogar. “She’s amazing, she’s not like any regular foster care mom” Ella es maravillosa, no es como cualquier mamá de cuidado de crianza, dijo una de las jovencitas. Y cuando le pregunté si era raro tener a una mamá tan joven, ella respondió: “Oh no, she does a better job than any other older, foster mom” Para nada, ella hace un mejor trabajo que cualquier otra mamá de crianza de más edad.”

“Being with Areli is like being also with the mom that gave birth to you when you were little” Estar con Areli es como también estar con la mujer que te dio la vida” dijo otra de las menores. “We go to the park, and we run. We just hang out, and our laughs, we’re always laughing.” “Vamos al parque, corremos y reímos. Siempre nos estamos riendo,” otra más añadió. Y aunque estas jovencitas apenas llegaron a esta casa, ya se sienten parte de esta familia.

Areli Solorio – Mamá de Crianza “Aunque hace dos o tres meses nosotras no nos conocíamos, nosotras ahora sí, somos una familia” … “La casa siempre está muy con mucho ruido porque se están riendo o están contando chistes” Pero no todo ha sido color de rosa.

“Es un trabajo muy, muy difícil…” Fátima Serrato, cuñada de Areli, dice que más personas deberían tener el valor de tomar una responsabilidad como esta. Ayudar a estos niños que algunas veces no tienen a otras personas en sus vidas.”

De acuerdo al Departamento de Servicios Humanos del Condado de Kern, en enero de este año, un total de dos mil 99 niños estuvieron bajo el sistema de crianza. De este monto, solo 775 fueron reunificados con las familias biológicas.

Lo que significa que más de la mitad continúan en el limbo, esperando una respuesta de familiares, familias adoptivas o de familias de cuidado de crianza. Aunque Areli ha intentado desafiar a las cifras, ella confiesa uno de sus mayores retos.

Areli Solorio – Mamá de Crianza “Ver a los niños tristes y todas la cosas que están pasando y escuchar sus historias de todo lo que han vivido.” Y otro fue el que sus padres reconocieran lo que ella soñaba con hacer dijo Areli Solorio – Mama de Crianza

“Creo que ellos nadamas pensaron que era de broma. Cuando cumplí 18 años le dije a mi mamá y mi papá que iba a ser una mamá de crianza y yo creo que como al principio no les gusto mucho la idea y yo creo que es porque en la comunidad hispana no se ven muchos padres que sean padres de crianza.” Pero Areli les demostró que el amor todo lo puede y orgullosamente ha salido adelante, no sólo con el apoyo de ellos, sino también con el de su novio.

José Serrato “para mí ella es un superhéroe” José Serrato menciona que la comunicación con Areli ha sido muy clara desde comienzos de su relación, hace más de 5 años, cuando Areli compartió su más grande anhelo.