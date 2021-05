Joven de Delano se gradúa de preparatoria y colegio al mismo tiempo

Delano, Calif–(Telemundo Valle Central)–Un estudiante del Valle Central está acaparando la atención de la comunidad. Y es que, en unos días, el joven en del doceavo grado va a entrar a su tercer año universitario.

Ilyana Capellán nos trae los detalles.

Mientras cursaba en la preparatoria de Delano High School, Alejandro Hernández participó en el programa Early College ofrecido por el colegio de Bakersfield, que ayuda a los estudiantes a obtener créditos universitarios.



“You got to shoot for the stars. You know. You know. Doing that is honestly it worked out pretty well for me.”?

“Tienes que intentar alcanzar las estrellas, sabes? Hacer eso… honestamente, funcionó para mi.”

Con solo 16 años, Hernández se graduará con un promedio de 4.4 y un título de asociado en Artes Liberales del Colegio de Bakersfield, conocido como BC.



“What this degree does basically it means I don’t have to take two years worth of classes.”

“Lo que este título significa, es que ya no tendré que tomar dos años de clases.” Alejandro Hernández, Delano High School Senior?

En el otoño, Hernández será un estudiante de tercer año en la universidad de California de Berkeley con una especialización en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación.

Los padres de Alejandro, Ernesto y Hortencia Hernández, emigraron de México a Earlimart donde trabajaron en los campos recogiendo sandías para mantener a su familia. Sin embargo, cuando ambos padres no pudieron seguir trabajando debido a su salud, tuvieron más tiempo para dedicarle a su hijo.

“Hay que tener primeramente en primero lugar los hijos de uno para puchaeloa para arriba.” dijo Ernesto Hernández, padre de Alejandro.

Ir a la universidad en California puede costar más de 10 mil dolares al año. Afortunadamente, Hernández recibió la beca del 2021 Gates Scholarship, un premio prestigioso que paga el costo total de la universidad.

“No,pues imágenese, nos sentimos bien orgullosos de el” Dijo Hortencia Hernández, madre de Alejandro

Alejandro ahora es un ejemplo a seguir en su escuela y comparte un mensaje con su comunidad.

“Just because you’re here at D-H-S you can still achieve great things.”

“Auque estes en la preparatoria de Delano, todavía puedes alcanzar cosas grandes” dijo Alejandro.