Entrevista con Gustavo Aguirre de la agencia no lucrativa Center for Poverty, Race and the Environment quien nos explica en Telemundo Valle Central que la decisión del máximo tribunal no va a impactar mucho en como se maneja el medio ambiente en el Condado Kern.

La Corte Suprema de Estados Unidos limitó el jueves la capacidad de las autoridades reguladoras para aplicar la principal ley nacional contra la contaminación atmosférica, destinada a reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas. El presidente Joe Biden calificó la medida del tribunal de “devastadora” en la lucha contra el cambio climático.