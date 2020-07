BAKERSFIELD, Calif. (TELEMUNDO VALLE CENTRAL)--Ha transcurrido un año a la fecha desde que se descubrió el cadaver de José Arredondo, empresario de Bakersfield quien fuera asesinado en Cabo San Lucas. No ha sido nada fácil para los hermanos del empresario en tener que lidiar no solo con su pérdida sino con el hecho que los responsables de su muerte aún andan libres.

"Yo siento en mi corazón de verdad no voy estar tranquila no voy estar en paz hasta no saber quien le hizo esto," dijo Laura Arredondo, hermana de José en una entrevista con Telemundo Valle Central.