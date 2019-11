El valor de cada cuestionario lleno en el Censo 2020: $20 Mil dólares.

Por cada persona que no participe en el Censo 2020 son cerca de $20 mil dólares que no recibe nuestra comunidad. Es el mensaje principal de quienes luchan arduamente para convencer a todo mundo la gran importancia de tomar en serio este cuestionario que se lleva a cabo cada diez años. Un foro comunitario organizado por la Fund. Dolores Huerta y sus voluntarios busca exactamente eso……informar, concientizar y animar a la poblaciòn a poner su granito, en este caso, su granote de arena para que nuestra comunidad no se quede atrás en beneficios monetarios. Segmento comunitario con Fernando Torres en Telemundo Valle Central.