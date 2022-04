Por Norma Gaspar, Telemundo Bakersfield:

Tema en segmento migratorio con la Abogada Gabriela Lopez, solo en Telemundo Valle Central.

El no hacerlo no solo afecta a indocumentados sino a residentes legales, especialmente a la hora de tramitar la ciudadanía. Esto es obligatorio por ley, para todos, sean o no ciudadanos.

Es parte de comprobar que obedece las reglas y leyes del país, y lo califica como persona de buen carácter moral; de no pagar, el resultado es lo contrario.