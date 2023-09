Los posibles problemas mentales de Jamie Osuna son los que detuvieron por años que continuará el proceso judicial en su contra. hoy exploramos más profundamente factores que podrían explicar porque el hombre de las mil caras tiene un deseo insaciable por matar. Eric Jimenez con su tercera y última parte de la serie especial De Camino a la Corte, Jamie Osuna, El Hombre de las Mil Caras.



“I dont have no simpaty, I am sadistic, I really dont care, I will do it again, over, and over again”

de esta forma jamie osuna expresó que no tiene empatía con los demás seres humanos, que es sádico y que de verdad no le importa y volvería a asesinar una y otra vez más

el hombre de las mil caras llamó la atención pública en el 2011 por el asesinato de Ivette peña

“en el 2017 fue sentenciado a vida sin libertad condicional en el 19 fue asignado a estar con el señor romero en un crimen odioso que impactó mucho a la comunidad”

fue la brutal forma en que osuna degolló y desmembró a luis romero lo que ha hecho cuestionar a algunos su salud mental

Actualmente, el caso en contra del asesino convicto se encuentra en espera de la decisión en torno a SI está apto mentalmente para enfrentar un juicio…

“que el sr osuna se encontró que estaba competente primero que no estaba competente y despues se encontro que si podia estar conciente”

La complejidad en la forma de ser del asesino convicto ha generado múltiples interrogantes… y las respuestas para algunos expertos se encuentran en los primeros años del llamado hombre de las mil caras…

Este es jamie osuna cuando era un niño… el menor era parte de una extensa familia y según expertos jaime se crió al este de Bakersfield en medio de extrema pobreza e incidentes de violencia doméstica… jamie presuntamente fue expuesto a violencia física y mental…

“a parent is supposed to be the protector of the child and for her to abandoned him took rage”

uno de los asuntos que dejaría huellas profundas en jaime osuna fue el abandono de su madre

lo que de acuerdo a personas que han estudiado el perfil psicológico de osuna ese hecho generó una furia intensa y deseos de cometer asesinatos

ha dicho cuanto le emociona y cuanto le gusta la muerte



La vista preliminar de Jamie Osuna por la muerte de su compañero de celda, Luis Romero sera el próximo 18 de octubre, para ese entonces se espera que se comience a determinar si el caso pasa o no a un juicio formalmente.

Todavía la fiscalía no ha decidido si van a buscar la pena de muerte contra Osuna.