Cuidando a familiares de edad avanzada en nuestra casa durante epidemia Covid-19

En estos tiempos es sumamente importante la protección de ancianos y personas de edad avanzada para que no caigan víctimas del coronavirus. De ocurrir, aunque muchos se pueden recuperar, las posibilidades son remotas para quienes padecen otras enfermedades propias de su edad o crónicas. Y aparte, si no tenemos opciones para el cuidado de estos familiares, es todavía más importante que los responsables de su cuidado tomen precauciones extra para no enfermarse y contagiarlos. Segmento con el Doctor Ricardo Salas, Oncólogo de Adventist Health en Telemundo Valle Central.