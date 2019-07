Johnny Baklini no la pensó dos veces y puso manos a la obra. El propietario de Little Caesar's en Ridgecrest y otras sucursales en el Condado Kern junto con varios trabajadores cocinaron durante horas el Sábado para regalar una pizza a cada residente de Ridgecrest que se presentó de 4 de la tarde a 8 de la noche. Hablamos con una de las voluntarias de Bakersfield quien nos explicó el orgullo de ayudar a la comunidad. Cuando le preguntaron a Johnny cuanto dinero gastó, dijo que eso ni lo iba a contestar porque no le importaba, ya que todo era para la gente que tanto lo necesitaba. Gracias Johnny!!!!