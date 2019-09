La Alianza Comunitaria de Delano (Delano Community Alliance) organiza una fiesta de Otoño con cena, entretenimiento y un programa con el fin de que la comunidad participe. Este grupo de voluntarios profesionales recauda fondos para que cuando familias de Delano tienen una emergencia y de repente no pueden pagar la renta, o pagar sus servicios de gas, luz, agua, etc., ya sea por alguna enfermedad o algo imprevisto, les ayudan con un pago para que no se atrasen. A todos nos pasan emergencias y quien no quisiera contar con este tipo de ayuda. Los invitamos a que no falten, es un pago de $20 por persona, pero recuerden, todo es para ayudar a familias en Delano. Ojalá otros lugares sigan este ejemplo, hoy por otros y tal vez mañana por nosotros. Norma Gaspar será la Maestra de Ceremonias en el evento.