La Fundación Cirugía Sin Fronteras organiza su tercer feria anual de salud, este vez virtual pero con un sinnúmero de servicios gratis como ultrasonidos tanto para mujeres como hombres. Desde mamogramas hasta exámenes de la próstata, ritmo cardíaco, etc. Es requerido el registro para que le den cita esto debido a restricciones por el Covid-19. Todos los detalles en este segmento con el Dr. Carlos Enríquez, fundador de Cirugía Sin Fronteras "la organización".CSF presta servicios solo a personas que no tienen un seguro médico, o que no les cubre alguna operación sumamente necesaria; y muy importante, SU ESTATUS LEGAL NO IMPORTA.