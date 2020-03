El trabajo de nuestros campesinos es "imprescindible", tanto así que el Gobernador de California los incluyó entre el grupo de industrias que no pueden detener sus labores durante la pandemia de Covid-19. ¿No que no tronabas pistolita? Pero eso también significa que son los más vulnerables por la falta de cuidado médico, servicios, información, en fin, toda una serie de opciones que se están ofreciendo a la comunidad en general y especialmente trabajadores. No debe ser diferente con nuestros campesinos y sus familias. Por eso la Organización California Farmworker Foundation (CFF) sale adelante con una serie de iniciativas especialmente para nuestros queridos campesinos. Segmento en Telemundo Valle Central con Hernán Hernández, Director Ejecutivo de CFF