Un juez determina que Distrito Escolar de Preparatorias de Kern(KHSD) no puede divulgar registro personal de ex teniente

BAKERSFIELD, California (Telemundo Valle Central) — Un juez del Tribunal Superior ha dictaminado que el Distrito de Secundarias de Kern no puede divulgar los registros laborales de un ex teniente del departamento de policía del distrito.

El fallo marca una victoria para Jerald Wyatt, ya que el juez ha encontrado que los registros de personal del ex teniente no están sujetos a ser entregados a los medios de comunicación, y no forman parte de una ley de transparencia policial aprobada en el año pasado.

Wyatt envió por correo electrónico la siguiente declaración: “No me sorprendió el fallo del juez. Me siento seguro, junto con mis co-demandantes, de que las verdades restantes de nuestro caso se darán a conocer en nuestro próximo juicio civil, y los administradores de distrito y el personal de policía involucrados serán responsables por sus acciones”.

La portavoz de KHSD Erin Briscoe dijo que el distrito no hace comentarios sobre los litigios pendientes.

La demanda de Wyatt contra el distrito es parte de un problema más grande — y otra demanda que involucra a múltiples partes — en el que Wyatt alega que los administradores y otros crearon un ambiente de trabajo hostil después de que una investigación llevada a cabo por él y otros oficiales de KHSD revelala miles de búsquedas ilegales de la base de datos del Sistema de Telecomunicaciones de Aplicación de la Ley de California (CLETS), por suglas en inglés.

Wyatt y Gilbert Valdez, los dos oficiales asignados por el ex jefe de policía de KHSD Joseph Lopeteguy para investigar el presunto uso indebido de CLETS, han dicho que el distrito tomó represalias contra ellos a través de la realización de registros secretos, amenazas de violencia física y la negación de oportunidades de empleo.

La demanda presentada por Lopeteguy, Wyatt y Valdez contra el distrito está programada para el 16 de marzo.