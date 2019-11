Seguimos cubriendo el caso de homicido del empresario José Arredondo.

Ayer le presentamos el testimonio directamente de Roberto Guadalupe González, el hombre acusado en este caso donde declaró que no solamente es inocente, sino que las autoridades usan secuestros y tortura para investigar el caso.

Hoy, por primera vez tenemos testimonios de otras personas que aseguran que ellos también fueron secuestrados y torturados.

Esta es la segunda parte de este reporte especial de José Gaspar, en exclusiva para Telemundo Valle Central.

Un hombre amigo de Arredondo que llamaremos “Manuel” segura que él, su primo y su hijo fueron secuestrados el primero de agosto por hombres armados y llevados a un lugar en cabo san lucas.

Su rostro no se revela por cuestiones de seguridad.

Por varias horas dice, fue torturado por supuestos policías ministeriales de Baja California.

Afirma que sus captores querían que se inculpase del asesinato de Arredondo. Alega que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza tapándole la cara.

En una entrevista con Telemundo Valle Central, el hijo de Manuel quien no habla español y no quiere mostrar su rostro por cuestiones de seguridad, nos relató lo que dice le pasó a él en el mismo lugar.

Dice que le pegaban y le pusieron un cuchillo cerca de su cuello mientras lo interrogaban.

Por fin se dieron cuenta que no hablaba español y dejaron de hacerlo.

Pero quizá el testimonio más fuerte fue el de un menor que trabajaba como guardia de seguridad en los Condominios Gardenias donde vivía Arredondo.

“me dijeron fírmale aquí. y yo firmé, firmé y firmé.”

Según la Procuraduría de Baja California sur, el menor firmó una declaración afirmando que él habia visto a un hombre muy parecido a Roberto González llegar en su auto y entrar a la habitación de Arredondo la noche del 15 de julio, la noche anterior de cuando fue descubierto su cadáver.

Pero el menor dice que lo que firmó no era cierto.

“pues yo no puse eso. Yo no les dije esas cosas que estan allí…yo no ví eso y yo no lo declaré.”

Como los otros que han declarado lo mismo, el menor también afirma haber sido golpeado y amenazado por policías ministeriales si no inculpaba a González en la muerte de Arredondo.

El testimonio del menor, asi como el del propio acusado Roberto González fue dada en una llamada audencia de “prueba anticipada.”

Este proceso permite adelantar testimonios en caso de que quien los preste no vaya a poder hablar en el futuro. Y el juez aceptó los testimonios.

Jaime Tacher, el abogado de Roberto González afirma: “aqui la parte intersante que tiene ya que pensar la procuraduria antes de hacer esta clase de porquerías y de pensar que todavía seguimos en los años 70’s o 80’s de ese México asqueroso que existía antes es que todos los reflectores están hacia ellos.”

Y es precisamente la razón por el cual las personas en este caso están hablando públicamente.

“ahora cualquier cosa que le pase a Roberto, a su primo, al menor o a los abogados o a la familia pues obviamente los primeros que van a voltear a ver es a la procuraduria”, afirma Tacher.