BAKERSFIELD, Calif. (Telemundo Valle Central)--Una familia de McFarland está protestando lo que dicen fue un fuerte maltrato y golpiza de un familiar a manos de la policía de esa ciudad.Varios oficiales estaban investigando un caso de dos menores manejando vehículos todo terreno (atv's) en un parque.Segun la policía, cuando estaban interrogando a dos menores, un hombre identificado como Ulises García intentó remover a uno de los jóvenes de la escena.La policía alega que García no cumplió con órdenes de detenerse y atacó a dos oficiales.La madre de García alega que los oficiales usaron fuerza excesiva contra su hijo."Lo golpearon brutalmente y yo pido justicia porque eso no está bien, golpear a mi hijo así como lo golpearon." "y yo lo que pido pues es justicia que la comunidad me apoye por favor, pido mas justicia por favor."dijo María Sigala.La policía dice que confiscaron el teléfono del joven que grabó el incidente y lo mantienen como evidencia.García enfrenta varios cargos incluyendo agredir a oficiales y resistir arresto.El caso sigue bajo investigación.