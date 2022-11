BAKERSFIELD, California — Dos adolescentes están bajo custodia luego de robar el auto de un repartidor de la compañía de entrega de comidas Instacart, y de llevar a la policía a una persecución en calles de Est Bakersfield la noche del lunes, de acuerdo al Departamento de Policía de Bakersfield.

Los oficiales afirman que recibieron el informe de un robo de auto alrededor de las 10 p.m. en la calle Taylor , al este de la calle New Stine Road.

La policía dice que un grupo de cinco adolescentes se acercó a la víctima cuando hacía una entrega y uno de los adolescentes sacó lo que parecía ser un arma de fuego, llevándose su vehículo.

Poco tiempo después, los agentes localizaron el auto robado ocupado por dos adolescentes que viajaban por la calle South King y la avenida Potomac , dice un comunicado del Departamento de Policía de Bakersfield.

Los oficiales intentaron detener el vehículo, pero el conductor se negó, iniciando una persecución por calles de East Bakersfield. La policía usó múltiples dispositivos de desinflado de llantas para detener el auto, pero continuó evadiendo a los oficiales.

Eventualmente, el automóvil quedó inutilizable después de chocar contra varios vehículos estacionados que estaban desocupados, indican las autoridades.

Dos menores de edad, de 15 y 16 años, huyeron del vehículo y fueron detenidos en la intersección de la avenidas Parker y Stine Road, después de que intentaron escapar corriendo, de acuerdo al Departamento de Policía de Bakersfield.

Ambos fueron identificados como dos de los cinco adolescentes que estuvieron involucrados en el robo del auto. Fueron transportados y registrados en el centro de detención juvenil.

La policía afirma que ninguno de los cargos contra los menores está relacionado con la posesión de un arma de fuego. El departamento no sabe si tenían una réplica de arma de fuego o no tenían ninguna, y no pudo confirmar los detalles porque los adolescentes son menores de edad.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe comunicarse con el Departamento de la Policía de Bakersfield al 661-327-7111.