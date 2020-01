Retos financieros para la ciudad de McFarland. Solo cuentan con cinco policías.

Reporte especial de José Gaspar

La ciudad de McFarland pasa actualmente por una crisis financiera que está causando numerosos retos para sus residentes.

El mayor reto sin duda es que en este momento, la ciudad cuenta con solo cinco policías.

En los últimos meses, siete oficiales del Departamento de Policía de McFarland se han ido de la ciudad para trabajar en otras ciudadas que pagan más.

Actualmente, hay solo 5 policías vigilando las calles de la ciudad.

“se me hace muy raro que nomás tengamos poquitos oficiales en esta ciudad”, opina Maribel Rush residente de McFarland.

La Jefa de Policía Janet Davis dice que para enfrentar este reto, los policías trabajan durante las horas que hay el mayor número de llamadas para servicio.

Es durante la media noche hasta las 7 de la mañana cuando no hay oficiales patrullando las calles.

Pero en caso de una emergencia, hay un oficial asignado a ser llamado.

Incluso hay camas en la estación de policía donde el agente asignado puede quedarse a dormir.

Davis dice que sí estan respondiendo a las llamadas de prioridad como homicidio, balaceras o si alguien esta en peligro.

Pero admite que si no se trata de una verdadera emergencia, el oficial asignado no va a responder en ese momento, algo que no les parece bien a los residentes de McFarland.

“Aquí en McFarland hay mucha delincuencia. Aunque digan que no, siempre hay balazos, siempre se escuchan. Y si no hay policías le digo todo mundo lo sabe que no están trabajando porque no los hay, no están patrullando las calles” opina Margarita Barajas.

El Alcalde de McFarland Manuel Cantú atribuye la falta de oficiales al hecho que los policías aquí son mal pagados.

La ciudad solo puede pagar $40 mil dólares al año y no hay plan de jubilación.

“El presupuesto financiero nuestro no ha tenido entradas suficientes para pagarles a los oficiales lo que se les está pagando en Delano, Bakersfield, Shafter” dice Cantú.

McFarland es una ciudad pequeña con pocos recursos económicos o negocios para generar fondos.

La situación de la falta de policías es preocupante no solo para los residentes sino para empresarios.

Sandra Huerta de la Espiga de Oro market dice que es hora que la gente del pueblo hagan que se escuche su voz. Y opina: “nosotros como ciudadanos del pueblo tenemos que alzar la voz para que se nos dé ese cuidado que necesitamos, no quedarse callados, siempre hablen y decir las necesidades grandes que hay en este pueblo.”

El próximo jueves durante la reunión del Consejo de la Ciudad, el gerente general presentará su plan sobre las medidas que la ciudad puede tomar para enfrentar la crisis de falta de policías así como el problema más amplio de la falta de recursos económicos.

La reunión es a las 6 de la tarde el jueves 16 de enero en el municipio de la ciudad ubicado en el 401 West Kern Avenue.