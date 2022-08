Le actualizamos un caso que hemos seguido muy de cerca durante meses. Se trata de Jamie Osuna quien próximamente podria enfrentar un juicio en donde se expondria a la pena de muerte de salir culpable.

Eric Jiménez nos tiene ese recuento. El caso judicial en contra de Jamie osuna se ha atrasado principalmente por debates en torno a sí osuna está mentalmente apto para enfrentar un juicio en su contra. Además, el reo había despedido a sus abogados anteriormente. Mientras tanto familiares del hombre asesinado por Osuna exigen justicia. Jamie Osuna se hace llamar “El hombre de mil caras” y es conocido por varios crímenes macabros a los que se le ha vinculado. Inicialmente Jamie Osuna indicó que no había asesinado a Yvette Peña en El Morocco Hotel en el 2011. Osuna quien perteneció a la pandilla “Barrio Baker Street Gang” y tenía una larga lista de crímenes.

Osuna aseguró que la noche del homicidio fumó metanfetaminas en el mismo lugar donde Yvette fue brutalmente asesinada a sus 37 años. Eventualmente, previo a la sentencia por el asesinato de Yvette Peña, “el hombre de las mil caras” indicó que era él mató a Yvette Peña

Desde la cárcel Osuna mencionó en una entrevista que es responsable de al menos dos otros asesinatos que aún no han sido resueltos. El primer homicidio indica que lo realizó cuando tenía 13 años, en donde la víctima fue un hombre de 27 años. Además dijo que en noviembre de 2007 mató a una mujer de 32 años. No obstante, Osuna no quiso revelar las razones detrás de ambos crímenes aunque sostuvo que ninguno de sus delitos son relacionados a pandillas. El 14 de Mayo de 2017 se efectuó la sentencia de osuna por el homicidio de Yvete Peña se efectúo en el mismo dia que hubiera sido el cumpleaños de la víctima, allí familiares de Yvette se dirigieron a Jamie Osuna.

Los seres queridos de Yvette expresaron que esperaban ver arrepentimiento en el hombre por el asesinato de ivette a lo que el hombre respondio con una actitud de burla. El 9 de marzo de 2019, otro homicidio cometido por Jaime Osuna volvería a causar conmoción, cuando los guardias de la prisión Corcoran revisaron su celda e hicieron un descubrimiento impactante. El reo Luis Romero había sido decapitado y desmembrado, trascendió que Osuna utilizó un collar hecho con partes del cuerpo de su compañero de celda.

Previo al asesinato jaime osuna habia expresado a oficiales de la prision que preferia estar solo en la celda, porque de lo contrario volveria a matar.

“I have no sympathy, I do it and I will do it again again” dijo en una entrevista realizada en el 2017 el hombre de las mil caras dijo que podría matar nuevamente.

Luis Romero cumplia una sentencia de vida despues de ser condenado en el condado de los angeles por un asesinato en segundo grado en el 1992. Familiares de luis romero que fue asesinado a sus 44 años aún no ven la luz al final del túnel. Benita García, hermana de luis romero, dijo que “como familia para nosotros es muy importante traer respuestas si no traer justicia para luis y para mi mama”. Familiares de Romero iniciaron una demanda en contra el Secretario de Correcciones y Rehabilitacion de California, un guardia de la prisión de Corcoran y un sargento que se encontraba trabajando en el momento del asesinato de Luis Romero, alega que la prisión ignoró un protocologo que exige que se evalue a dos reos que se encierran juntos. También alega que la institución no hiso revisión de seguridad a las celdas como se debe.

Actualmente, se evalúa en el tribunal si Jamie Osuna se encuentra apto mentalmente para enfrentar un juicio por homicidio con 4 circunstancias especiales y se considera la posibilidad de que el hombre de las mil caras enfrente la pena de muerte.

El proceso judicial se ha pospuesto por meses y se espera que el próximo 28 de septiembre se determine si Jaime Osuna esta mentalmente apto para enfrentar un juicio por el homicidio de Luis Romero. Eric Jimenez Noticiero Telemundo Valle Central.