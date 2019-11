¿Quién mató a José Arredondo? Primera parte de Reporte Exclusivo

En una reciente audiencia juridica realizada en Cabo San Lucas, el hombre acusado del asesinato de José Arredondo le hizo una súplica al juez.

“Le pido a usted su apoyo como juez, con mucho respeto para que interceda por mi vida porque estoy amenazado yo de muerte si declaro lo que voy a declarar a continuación,” dijo Roberto Guadalupe González.

Telemundo Valle Central obtuvo acceso a horas de grabaciones de una audencia de “prueba anticipada” realizada el 7 de octubre. Es un proceso que permite adelantar testimonios en caso de que quien los presente no vaya a poder hablar en el futuro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado acusa a González del asesinato del empresario José Arredondo de Bakersfield cuyo cadaver fue encontrado en su condominio de Las Gardenias el 16 de julio en Cabo San Lucas. Pero González niega la acusación y es más, alega ser secuestrado y torturado por nueve días y ocho noches por agentes del Ministerio Público mientras que lo interrogaban en un lugar desconocido.

“En el momento me siguen insultando y me dicen que me van a matar y diciéndome que les dijera por qué lo había yo matado? ¿Y con quién yo lo había matado?

Y si no fuiste tú, tu sabes quién, dinos!”

El acusado asegura ser vendado, acostado boca arriba mientras le echaban agua por la nariz y le pegaban en el estómago al mismo tiempo. Declaró que se desmayó dos o tres veces. Pero el momento más espantoso dice, fue cuando sus captores amenzaron de torturar a su familia a menos que dijera por qué había matado a José Arredondo.

“Ahorita vamos ir por tu mamá, tu hermana y tu familia para torturarlos frente a ti, haber si asi nos dices quién fue,” declaro González entre sollozos. “Yo solo espera que me trajeran a mi familia. Me la pasé muy difícil.”

La defensa también presento una serie de fotografías en la sala de corte proyectadas en una pantalla. Según el abogado defensor Jaime Tacher, mientras que su cliente estaba detenido, agentes del Ministerio Público fueron a la casa de González que compartia con un primo. Tacher afirma los agentes entraron a la fuerza, y asegura que las fotografías muestran como los agentes destrozaron la vivienda, incluso robándose dinero dentro de un closet. Tacher afirma que los agentes también se llevaron un par de tenis de Roberto González que posteriormente la Fiscalía usaría como prueba asegurando que tenian sangre de José Arredondo. La Fiscalía también alega que otra prueba indica que hay sangre dentro del vehiculo de González que también pertenece a Arredondo. El abogado Tacher rechaza dicha evidencia, diciendo que fue plantada por agentes del Ministerio Público para inculpar a su cliente.

Durante la audiencia, la Fiscalía no hizo contra-interrogatorio, no cuestionó las declaraciones de González. Telemundo Valle Central se comunicó con la Oficina de la Procuraduría de Baja California Sur para responder a las declaraciones de González pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Roberto González sigue detenido mientras espera el juicio a finales de enero de 2020.