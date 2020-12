Posible orden de permanecer en casa para Californianos

El gobernador de California, Gavin Newsom señaló que si las hospitalizaciones de Covid-19 continúan aumentando podría implementar una nueva orden de permanecer en casa en todo el estado.

El gobernador, gavin newsom adviritió hoy que los hospitales en california podrían llegar al 78% de su capacidad para navidad. luego de un incremento en las hospitalizaciones del 89% en los últimos 14 días… newsom no descarta la posibilidad de implementar medidas más restrictivas en 51 de los 58 condados en nivel púrpura… debido a que las unidades de cuidado intensivo podrían estar saturadas en dos semanas en el sur de california.

Luis Treto tiene detalles sobre estas posibles restricciones.



“If we see these trends the potential for a safer at home”-Si continuamos esa tendencia existe la posibilidad de implementar una orden de permanecer en casa en esos condados por las hospitalizaciones y la capacidad en cuidados intensivos, dijo Gavin Newsom”.

El condado de Los Angeles uno de los más impactados por la pandemia comenzó desde hoy a implementar una orden de permanecer en casa.

La directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer aseguró que los contagios de covid-19 actuales y las hospitalizaciones ya sobrepasan las registradas en el verano… y las recientes celebraciones del Día de Acción de Gracias podrían agravar el panorama.

Si continúa el aumento de infecciones de covid-19…las hospitalizaciones que han incrementado en el condado de Los Angeles un 93% seguirán en alza… posiblemente provocando la suspensión de algunos procedimientos médicos.

( Elizabeth vanegaspou/Depto. de Salud Pública Condado de L.A.)

“Personas con problemas delicados de salud que necesitan cuidado”.

La orden de permanecer en casa del condado de Los ángeles impone desde hoy las siguientes restricciones. Prohíbe las reuniones públicas y privadas con personas fuera del mismo hogar. Los comercios esenciales como supermercados deben reducir la clientela al 35%. Los no esenciales como centros comerciales y de cuidado personal al 20%. Los gimnasios, museos, y zoológicos podrán operar a la mitad de su ocupación… mientras que los bares y restaurantes siguen cerrados al público.

Sobre el impacto económico el gobernador Newsom anunció un retraso en el pago de impuestos de tres meses a negocios que generen menos de un millón de dolares en ventas, entre otras medidas para proteger a los dueños de pequeños comercios.