Más de 600 voluntarios se unen al conteo anual de desamparados en Bakersfield y condado Kern

BAKERSFIELD, California (Telemundo Valle Central) — Un juez del Tribunal Superior ha dictaminado que el Distrito de Secundarias de Kern no puede divulgar los registros laborales de un ex teniente del departamento de policía del distrito.

El fallo marca una victoria para Jerald Wyatt, ya que el juez ha encontrado que los registros de personal del ex teniente no están sujetos a ser entregados a los medios de comunicación, y no forman parte de una ley de transparencia policial aprobada en el año pasado.