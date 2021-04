La policía investiga presunto crimen de odio en el suroeste de Bakersfield

BAKERSFIELD, California (Telemundo Valle Central). - El comediante Gabriel "Fluffy" Iglesias regresará a Bakersfield a finales de este año con su gira "Beyond the Fluffy World Tour: Go Big or Go Home".

El espectáculo llega al Mechanics Bank Arena el 28 de noviembre. Las entradas saldrán a la venta a Fluffyguy.com el 23 de abril a partir de las 10 a.m.