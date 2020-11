Impactante video muestra el momento que mujer es atropellada en Bakersfield

Los siguientes son casos de COVID-19 reportados por ciudad y área según funcionarios de salud pública del Condado de Kern. La información contiene la población, el número de casos positivos, el número de pacientes que se han recuperado y la cantidad de casos los cuales se presume se recuperaron.

'Presunto recuperado' incluye a los pacientes que actualmente no están hospitalizados debido a COVID, no han muerto, y han pasado más de 30 días desde que dieron positivo. Se trata de pacientes que ya no se encuentran en aislamiento por su proveedor de atención médica y no han actualizado su estado de salud con el departamento o a aquellos que no se han puesto en contacto con las autoridades de salud después de repetidos intentos."