Hobby Lobby continuará abierto en medio de brote de COVID-19

Cambio de papeles: de padres a maestros en casa No es culpa de los administradores escolares ni de los maestros, ni de los padres y mucho menos de los estudiantes. La realidad es que actualmente millones de familias están en casa juntos, padres e hijos, por los cierres escolares y laborales. Pero eso no significa que estén de vacaciones, ni mucho menos. Ahora depende los padres, y no de los maestros, que nuestros hijos no sufran cuando regresen a clases por retrasarse en sus clases y materias mientras estuvieron en casa. Importantes consejos de Rocío Muñoz, experta educativa en el Distrito Escolar de Bakersfield.