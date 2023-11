LAMONT, Calif. (KKEY) — Jose De Jesus Velazquez-Gomez se presento en la corte de Lamont acusado de tres homicidios no intencionados de Yolanda Godinez, Gabina Santiago de Arias, y Darli Santiago.

El Juez Bryan K. Stainfield impuso una fianza de $150,000 dolares por los tres cargos.

Dejando a los familiares de las mujeres furiosos, algunos de ellos incluso se pararon dentro de la corte y pidieron directamente al juez que no pusiera fianza para Velazquez-Gomez.

“I’m sorry your honor, I mean no disrespect, but you can’t allow a bond on this gentleman who killed three people,” dijo Elias Mateo, yerno de Gabina Santiago de Arias.

Las familias de Yolanda Godinez, Gabina Santiago de Arias, y Darli Santiago pidieron directamente al juez que no otorgará fianza a Jose De Jesus Velazquez-Gomez.

Velazquez-Gomez está acusado de tres homicidios no intencionales, después de un accidente vehicular en la esquina de las calles Edison Road y DiGirogio Road el viernes en la mañana que dejó a tres mujeres muertas.

“Furiosos porque no puedo creer que matar a alguien, a tres personas le dan una fianza de $150,000 dolares que es 10%, no es nada, con lo que el hizo no es nada,” dijo Leo Godinez, hermano de Yolanda Godinez.

El día del accidente la Patrulla de Caminos de California dijo que fue Jose De Jesus Velazquez-Gomez quien no respetó el señalamiento de alto, impactando la camioneta donde viajaban las tres mujeres rumbo al trabajo.

Aunque los resultados de toxicología aun no se revelan, Velazquez-Gomez cuenta con un cargo previo en el 2015 por manejar bajo la influencia.

Las tres familias, quienes pasaron horas sin saber que sus seres queridos habían muerto, dicen que la Patrulla de Caminos de California no ha sido transparente con ellos.

“No nos dieron informacion, ellos sabian del accidente, y no nos dieron informacion,” dijo Leo Godinez, “Nosotros tuvimos que buscar por nuestros medios, e incluso por la noticia de ustedes nos tuvimos que basar en todo eso, y darnos cuenta que nuestra hermana estaba… estaba ya muerta.”

Las familias ahora con un objetivo muy claro.

“Aqui vamos a estar presentes, y asegurandonos que se haga justicia por nuestros familiares, por nuestras amigas. Esto no se va a quedar asi.” dijo Martha Arias, hija de Gabina Santiago de Arias.

“Sus muertes no van a quedar impunes, y vamos a hacer algo.” dijo Elias Mateo, yerno de Gabina Santiago de Arias, “Estoy seguro que no somos los primeros del pueblo que les hacen esto. Pero se va a hacer justicia de una manera u otra.”

Velazquez-Gomez está citado para volver a la corte el próximo viernes 17 de noviembre para su audiencia preliminar.