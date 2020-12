Dos heridos de gravedad en accidente de motocicleta en Taft

Bakersfield, Calif.(Telemundo Valle Central) Muere un jovencito local que le salvó la vida a su madre adoptiva al llamar al 911 caundo ella perdió el conocimiento en su casa.

911 call: fire department what's the address of your emergency?Elijah: my mom fell and she has real bad bleeding.

Elijah Adames tenía 10 años cuando hizo esa llamada, y gracias a que actuó rapidamente ayudó en salvarle la vida a su madrastra, Jeri Carreras.

Por su heroísmo, el departamento de bomberos de la ciudad de Bakersfield lo declaró un bombero honorario. Elijah padecía de varias enfermedades desde su infancia.Elijah falleció el Día de Acción de Gracias y tenía 12 años.