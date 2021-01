Condado de Kern busca voluntarios para servir en el gran jurado a partir de junio—Recibirán incentivo monetario

BAKERSFIELD, Calif. (Telemundo Valle Central) — El condado de Kern está buscando voluntarios para servir un período de un año en el gran jurado a partir de junio. Se necesitan diecinueve personas, y el objetivo es que el grupo represente la diversidad étnica y cultural del condado, dijeron en un comunicado emitida el jueves.

El gran jurado examina los gobiernos del condado, la ciudad y el distrito para asegurarse de que funcionan de manera eficiente y los fondos públicos se utilizan adecuadamente. También escucha evidencias de crímenes presentados por la oficina del Fiscal de Distrito y puede emitir acusaciones penales.

Los jurados deben estar disponibles de 8 a.m. a 2 p.m. De lunes a jueves de julio de 2021 a junio de 2022. Recibirán un incentivo monetario diario basado en las horas trabajadas, y serán reembolsados por el uso de vehículos personales a la tarifa del condado.

Los candidatos deben ser ciudadanos estadounidenses, al menos 18 años de edad, han residido en el condado de Kern al menos un año y tienen un conocimiento práctico del idioma inglés. Además, es posible que los candidatos no hayan servido en un gran jurado en otro condado de California en el último año, no pueden haber sido condenados por malversación en el cargo o por cualquier delito grave, y actualmente no están sirviendo como funcionario público electo.

Todos los solicitantes deben asistir a una reunión de información general el 5 de marzo, después de lo cual serán entrevistados y designados por los jueces del Tribunal Superior. Una vez nominados, los jurados serán seleccionados a través de un sorteo en la corte en junio.

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 26 de febrero. Las solicitudes están disponibles en línea en www.kernco.us/grandjury. Para obtener más información, comuníquese con la oficina del Gran Jurado al 661-868-4797.