Mes de Concientización y Prevención de Trata de Personas

Marivel Servín y Héctor Jiménez son muy activos en su comunidad y su trabajo en South Kern Sol no ha pasado desapercibido. En diciembre ellos fueron mencionados por una reportera del diario New York Times, como dos jóvenes que no pueden votar, ya que están bajo la Acción Diferida, pero que siempre levantan su voz y luchan por los derechos propios y de otros inmigrantes. Segmento comunitario en Telemundo Valle Central.