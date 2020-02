Aasiyah Jackson, de 8 años, falleció el 19 de febrero luego de enfermarse con la influenza tipo B. Así lo afirmó su madre, Taneesha Redd durante una entrevista en su casa. La menor quien era estudiante de segundo grado en la escuela Norris Elementary, había estado enferma por cuatro días antes de que la llevaran al doctor, afirmó la Sra. Redd.

La familia tuvo problemas para comprarle los medicamentos necesarios debido a complicaciones con su aseguranza.Cuando Assiyha no mejoró, fue llevada al hospital Memorial donde posteriormente falleció. La influenza tipo "B" se considera una de las más peligrosas para los niños debido a que no ha circulado por varios años, según el Departmento de Salud del Condado Kern.El departamento enfatizó que los niños tienen menos inmunidad debido a que no han sido expuestos al virus.