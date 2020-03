La Casa Blanca quiere que el gobierno mande cheques durante la pandemia

BAKERSFIELD, Calif.– El President Donald Trump quiere que el gobierno mande cheques a los ciudadanos durante las próximas dos semanas, como esfuerzo para frenar el costo económico de la pandemia por el coronavirus, dijo el martes el secretario tesorero de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

“El presidente me ha dicho que tenemos que hacer esto ahora”, dijo Mnuchin en una sesión informativa de la Casa Blanca. No dio más detalles, sólo que la cantidad debe ser significativa y que los millonarios no la recibirán. La propuesta requiere la aprobación del Congreso.

“Queremos asegurarnos que los estadounidenses tengan dinero en sus bolsillos, lo más pronto posible”, dijo Mnuchin. La bolsa de valores subió durante la sesión informativa, después de su brutal desplomó el lunes.

El martes, la Casa Blanca pidió al Congreso que apruebe un paquete de emergencia de rescate masivo para ayudar a que las empresas y los contribuyentes estadounidenses puedan sobrellevar la crisis económica, consecuencia de la pandemia.

Mnuchin planea presentar su idea del paquete de aproximadamente de $850 billones a los republicanos del Senado durante un almuerzo privado– pretendiendo que el Congreso apruebe la idea esta semana. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, abrió una sesión en el Senado el martes por la mañana, prometiendo acción rápida.