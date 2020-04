Jueza ordena liberación de cuatro inmigrantes detenidos en centros de detención, dos de ellos en Mesa Verde

SAN FRANCISCO — Una jueza federal ordenó la liberación de cuatro inmigrantes detenidos en dos centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas– o ICE por sus siglas en inglés– en California. Uno de los centros está en Bakersfield. Esta decisión viene luego del argumento de que sus edades y condiciones médicas hacen a estos inmigrantes más vulnerables para contraer COVID-19.

Los cuatro inmigrantes son: Salmón Medina Calderón, Gennady V. Labrum, Charles Joseph y J. Elias Solaris López– estos últimos dos fueron detenidos en el centro de detención Mesa Verde en Bakersfield, según la unión de derechos civiles de libertad estadounidense, American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés).

“Ninguno de ellos puede realmente limitar su exposición del COVID-19 en los centros de Yuba y Mesa Verde”, según afirmó el fallo de la jueza, Maxine Chesney, el miércoles.

Su respuesta viene después de la declaración de una demanda puesta por ACLU, abogados del Comité de Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area, la Oficina de Defensores Públicos de San Francisco, the San Francisco Public Defender’s Office, y por el despacho, Lakin & Wille LLP.— todos a favor de doce detenidos.

“Esta decisión es un paso importante”, dijo el abogado principal en la fundación de ACLU– situada en el norte de California– William Freeman. “El interés de liberar a estas personas detenidas es sumamente importante porque la amenaza de un posible brote de COVID-19 en estos lugares los dejaría gravemente enfermos o les causaría la muerte.”

Hemos contactado a ICE para que nos den un comentario al respecto; seguimos esperando su respuesta.