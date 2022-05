BAKERSFIELD, Calif. (KKEY) – Miles de migrantes ahora tendran atencion medica sin costo y para prevenir graves enfermedades. Esta nueva ampliacion del programa de MediCal va beneficiar a personas de la tercera edad (mayores de 50) pero podria afectarle a usted en un proceso migratorio?

La respuesta es ‘NO’.

Desde el 2016, menores de edad indocumentados se les otorgo MediCal extendido. Luego en el 2019, se expandio para incluyir a los jovenes indocumentados hasta la edad de 26.

Los expertos en equidad en salud e inmigración dicen que estos servicios son necesarios para la atención preventiva y podrían permitir que los californianos de bajos ingresos lleven una vida más saludable sin tener que depender de una emergencia.



“Lo más importante es que el estatus migratorio no importa,” dijo Rigoberto Reyes, Director de las Clinicas Monseñor Oscar Romero, clinicas que ayudan a los indocumentados en la area de Los Angeles. “Ahora tendran acceso a cobertura médica, salud mental, asistencia con medicinas visitas a la farmacia leyes salud dental todos los beneficios.”

El programa MediCal completo tiene como objetivo brindar servicio de salud a más de 250 mil residentes de California.



Los requisitos son; identificación; que muestra su nombre y fecha de nacimiento puede ser una matrícula o pasaporte además comprobante de domicilio y ingresos, y otra buena noticia es que los beneficios pueden ser retroactivos.

Si no está inscrito, tiene ingresos de menos de 18,700 o gana menos de 25 mil dólares en pareja, o 31,700 si su familia es 3, o si son 4 y perciben menos de 38,700 puede calificar.

Por motivos de seguridad personal, muchas personas indocumentads no solicitaban servicios sociales por miedo a que afectaria procesos legales. Si usted se inscribe para estos beneficios no es carga publica y no le afecta en sus procesos migratorios.

“Esto no afecta a una futura legalización no es carga pública,” dijo Luz Gallegos, Directora de TODEC. “Este beneficio es un beneficio de todo lo que han dado todos los inmigrantes y es poquito de lo que se merece nuestra comunidad.”

Los interesados pueden encontrar mas informacion llamando al departamento de servicios humanos del condado de Kern al (661) 631-6807.