La administración de un restaurante de comida mexicana se comunicó con Telemundo Valle Central para denunciar un hurto que ocurrió en su propiedad. Eric Jiménez en exclusiva nos presenta las imágenes de lo ocurrido. Captado en cámara el momento en que dos hombres se roban dos palmas del Restaurante y Cantina Los Molcajetes. Algo que la administración del restaurante teme que vuelva a ocurrir.

Aprovechando la oscuridad de la noche dos hombres acechan los predios del Restaurante y Cantina Los Molcajetes. Minutos después arrancan dos tiestos que contenían adentro una palma cada uno. En menos de dos minutos los sujetos realizan el hurto, dejando atrás solo las varillas que sujetan las palma. Tal parece que no es la primera vez que habían rondado la zona y Ana Soriano sospecha que quizás fueron las varillas las que hicieron que los hombres no se robaran más plantas del lugar. Aún así el crimen fue grabado por las cámaras de seguridad del negocio…

Aunque el vehículo azul parece que no lleva placas, el remolque podría ayudar a dar con el paradero de los dos ladrones. La administración del Restaurante y Cantina Los Molcajetes decidió compartir los detalles de lo ocurrido para alertar a la comunidad.