Empleado de compañía de autobuses local, GET, da positivo a COVID-19

BAKERSFIELD, Calif. — Un empleado de la empresa de tránsito local, Golden Empire Transit, ha dado positivo en COVID-19.

GET, por sus siglas en inglés, dijo que fue notificado el lunes que un empleado en sus instalaciones en Bakersfield ha dado positivo. El empleado está recibiendo atención médica y está bajo cuarentena en casa.

GET dijo que este empleado ha estado lejos de la oficina por un asunto no relacionado COVID-19 desde mediados de abril. Debido a esto, la compañía dijo que no son necesarias precauciones extraordinarias en este momento.

La compañía dijo que desinfecta toda la flota de autobuses todas las noches. Durante el día se hace limpieza rutinaria de superficies.

“GET está trabajando con el empleado afectado para obtener atención médica y cualquier recurso que necesite”, dijo la presidente de la empresa, Karen King. “Nuestro empleado no regresará al trabajo hasta que sea autorizado médicamente. Nuestro enfoque principal es la seguridad y el bienestar de nuestra gente, nuestros pasajeros y nuestra comunidad”,

GET dijo que está practicando el distanciamiento social en sus instalaciones y en los autobuses. La compañía ha colocado información en cada autobús promoviendo el distanciamiento social. Pide tomar asientos en cada otra fila para limitar la interacción mientras utiliza el autobús y recomienda usar una máscara.

Además, GET ha añadido autobuses adicionales en las rutas más concurridas para eliminar el número de pasajeros en los autobuses.

“GET se compromete a proporcionar transporte seguro a nuestra comunidad, trabajando duro para proporcionar un servicio esencial del que muchos en nuestra comunidad dependen, frente a lo que está sucediendo a su alrededor”, dijo la compañía. “Seguimos agradeciendo a nuestros empleados por sus extraordinarios esfuerzos. Estos tiempos difíciles nos piden que cada uno de nosotros muestre lo mejor de lo que somos. Seguimos vigilando de cerca la situación a medida que se desarrolla y tomaremos las medidas apropiadas cuando sea necesario”, dijo la empresa.